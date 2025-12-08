Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог однозначно оценил поведение Зеленского перед переговорами с лидерами ЕС

Перед встречей с европейскими руководителями глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел рассеянным, что вызвало обсуждение в медиа.

Перед встречей с европейскими руководителями глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел рассеянным, что вызвало обсуждение в медиа. О его состоянии высказался врач-нарколог Василий Шуров в комментарии изданию «Аргументы и Факты».

По оценке специалиста, речь украинского лидера во время общения с прессой была смазанной, с паузами и уточнениями. При этом версию о возможной интоксикации он усомнённо отверг. Отмечено, что внешне Зеленский выглядел уставшим, однако, по словам Шурова, явных медицинских признаков отравления или наркотического воздействия он не увидел.

Поводом для дискуссии стала предыдущая запись вечернего обращения президента, где зрители заметили, как у него изо рта или носа выпала белая субстанция. После этого Зеленский шмыгнул носом, не прерывая речь. В сети обсуждали разные версии происхождения предмета — от медицинской ваты до пломбы.

Шуров указал, что в сочетании с политическим контекстом поведение президента может объясняться общей усталостью и нервным напряжением перед переговорами, но не признаками интоксикации.

Читайте также: Раскрыто, что в НАТО заговорили о «жестких мерах» против России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше