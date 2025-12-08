Нарколог однозначно оценил поведение Зеленского перед переговорами с лидерами ЕС

По оценке специалиста, речь украинского лидера во время общения с прессой была смазанной, с паузами и уточнениями. При этом версию о возможной интоксикации он усомнённо отверг. Отмечено, что внешне Зеленский выглядел уставшим, однако, по словам Шурова, явных медицинских признаков отравления или наркотического воздействия он не увидел.