РФ и Беларусь 26 лет назад подписали договор о создании Союзного государства

Документ стал основополагающим — он определил вектор интеграции двух стран на десятилетия вперед.
Появление договора стало логическим развитием более ранних соглашений, в частности Договора об образовании Сообщества России и Беларуси (1996 г.) и Договора о Союзе Беларуси и России (1997 г.).
Документ был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко и занимавшим на тот момент пост главы РФ Борисом Ельциным.
Подписание Договора о создании Союзного государства прошло в Георгиевском зале Кремля. В последствии он был ратифицирован парламентами двух стран. Документ вступил в силу 26 января 2000 года.
Высшая цель
Договором в 1999 году была провозглашена высшая цель — добровольное объединение двух государств в новое политическое и экономическое образование — Союзное государство — при сохранении их национального суверенитета.
Им были утверждены основные принципы — такие, как равенство прав граждан обеих стран, формирование единого экономического пространства, проведение согласованной внешней и оборонной политики.
Значение документа
Таким образом, Договор 1999 года стал мощным импульсом для углубления экономического сотрудничества. В 2010 году был создан Таможенный союз, через 2 года — Единое экономическое пространство, а с 2015 года Беларусь и Россия вошли в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Заключение договора позволило странам за 26 лет реализовать совместные программы в промышленности, космосе, IT-сфере и в сельском хозяйстве.
Кроме этого, налажена теснейшая координация в сфере безопасности и обороны в рамках ОДКБ и Союзного государства. Для граждан Союзного государства обеспечен льготный режим — речь идет о праве на работу, медицинскую помощь, образование.
Высшим органом Союзного государства является Высший Государственный Совет, в который входят президенты России и Беларуси, премьер-министры, руководители парламентов. Действующий исполнительный орган — Постоянный Комитет со штаб-квартирой в Минске.