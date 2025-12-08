РФ и Беларусь 26 лет назад подписали договор о создании Союзного государства

Таким образом, Договор 1999 года стал мощным импульсом для углубления экономического сотрудничества. В 2010 году был создан Таможенный союз, через 2 года — Единое экономическое пространство, а с 2015 года Беларусь и Россия вошли в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).