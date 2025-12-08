Ричмонд
РФ и Беларусь 26 лет назад подписали договор о создании Союзного государства

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Договор о создании Союзного государства Беларуси и России был подписан 26 лет назад — это произошло 8 декабря 1999 года в Москве.

Источник: Sputnik.by

Документ стал основополагающим — он определил вектор интеграции двух стран на десятилетия вперед.

Появление договора стало логическим развитием более ранних соглашений, в частности Договора об образовании Сообщества России и Беларуси (1996 г.) и Договора о Союзе Беларуси и России (1997 г.).

Документ был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко и занимавшим на тот момент пост главы РФ Борисом Ельциным.

Подписание Договора о создании Союзного государства прошло в Георгиевском зале Кремля. В последствии он был ратифицирован парламентами двух стран. Документ вступил в силу 26 января 2000 года.

Высшая цель

Договором в 1999 году была провозглашена высшая цель — добровольное объединение двух государств в новое политическое и экономическое образование — Союзное государство — при сохранении их национального суверенитета.

Им были утверждены основные принципы — такие, как равенство прав граждан обеих стран, формирование единого экономического пространства, проведение согласованной внешней и оборонной политики.

Значение документа

Таким образом, Договор 1999 года стал мощным импульсом для углубления экономического сотрудничества. В 2010 году был создан Таможенный союз, через 2 года — Единое экономическое пространство, а с 2015 года Беларусь и Россия вошли в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Заключение договора позволило странам за 26 лет реализовать совместные программы в промышленности, космосе, IT-сфере и в сельском хозяйстве.

Кроме этого, налажена теснейшая координация в сфере безопасности и обороны в рамках ОДКБ и Союзного государства. Для граждан Союзного государства обеспечен льготный режим — речь идет о праве на работу, медицинскую помощь, образование.

Высшим органом Союзного государства является Высший Государственный Совет, в который входят президенты России и Беларуси, премьер-министры, руководители парламентов. Действующий исполнительный орган — Постоянный Комитет со штаб-квартирой в Минске.

