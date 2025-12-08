МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украина не достойна втягивания США в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, поэтому Европа может рискнуть собой и лично предоставить гарантии Киеву, пишет издание American Conservative.
«Украина не стоит войны для Америки. Она точно не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами. И если Украина не стоит войны сегодня, она не будет стоить ее и завтра. Выступая за мир, президент США обязан не допустить вмешательства США в этот конфликт. Это включает в себя и любое возобновление боевых действий в будущем. Настала очередь Европы взять на себя заботу о своей безопасности», — указывается в материале.
При этом, подчеркнул автор, Штатам в принципе не выгодна поддержка режима Владимира Зеленского.
«Киев не должен получать гарантии безопасности от США. Борьба с Россией из-за Украины даже отдаленно не соответствует интересам Америки. Киев хочет, чтобы американский народ был готов сражаться и умирать за него. Однако альянсы должны основываться на безопасности, а не на благотворительности», — отмечается на страницах издания.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после переговоров делегаций США и Украины в начале декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.