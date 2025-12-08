Пентагон будет выделять на помощь Украине по 400 млн долларов в течение двух лет

В документе также есть важное новое правило для главы американского оборонного ведомства. Если Пентагон решит перестать делиться с Киевом разведданными — министр обороны теперь обязан будет немедленно сообщить об этом Конгрессу.
Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают остановку войн.
