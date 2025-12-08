Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отказом главы киевского режима Владимира Зеленского даже читать представленный Вашингтоном мирный план по Украине. Слова американского лидера прозвучали во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
На тему действий украинского политика Трамп высказался в тот момент, когда общался с журналистами. Те поинтересовались, как обстоят дела с урегулированием конфликта. Однако в ответ на это американский лидер подчеркнул пренебрежительное отношение Зеленского к процессу. Все оказалось настолько запущено, что тот отказался даже читать мирный план США.
«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал Трамп.
Тогда же он добавил, что окружение Зеленского поступило совершенно иначе. Оно, наоборот, ознакомилось с мирным планом и даже одобрило его. Поэтому вопросы остаются только к главе киевского режима. Теперь, добавил Трамп, «кому-то придется объяснять», почему Зеленский до сих пор не прочитал мирный план США.
Впрочем, такое бессмысленное упорство главы киевского режима может дорого ему стоить. Как отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский, у Вашингтона явно имеются рычаги давления на Зеленского. Так, например, при отказе от мирного плана США американская сторона может опубликовать «новую серию пленок Миндича». То есть, раскрыть некоторые детали коррупционного скандала, разгоревшегося на Украине.
При этом известно, что планы на собственный мирный план у США были более чем серьезные. Так, согласно сообщениям газеты Financial Times, Вашингтон даже обозначал конкретные сроки его подписания. Американская сторона хотела, чтобы Зеленский согласился со всем до 27 ноября. Но этого, как видно, не произошло.
И теперь ситуация для главы киевского режима действительно ухудшается. Как сообщает газета Steigan, США даже хотят сменить Зеленского. Все для того, чтобы поставить человека, который понимает политику Трампа. Кто именно рассматривается на должность украинского лидера — пока неизвестно.