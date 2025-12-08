Стало известно, что солдаты ВСУ бежали с поля боя в освобождаемом Ровном

По данным министерства, при штурме одного из двухэтажных домов противник оставил укрепление и попытался перебежать к другому зданию. На подходе группа попала в засаду и была уничтожена. Остальные участники боевых действий, по версии ведомства, сложили оружие и сдались, передает ТАСС.