Президент Узбекистана помиловал 615 осужденных

Согласно документу, помилованы 615 человек, осужденных за совершение различных преступлений, которые продемонстрировали раскаяние и стремление к исправлению.
Из числа помилованных:
▪️220 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания.
▪️123 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно.
▪️назначенное в отношении 97 лиц наказание заменено более мягким.
▪️сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 175 лиц.
Кто входит в число помилованных:
▪️9 граждан иностранных государств.
▪️29 женщин.
▪️23 мужчины старше 60 лет.
▪️264 молодых человека в возрасте до 30 лет, включая 2 несовершеннолетних.
▪️9 лиц, ранее участвовавших в деятельности запрещённых организаций.
Хотя государство регулярно подчеркивает гуманистический характер подобных акций и необходимость дать людям шанс начать жизнь заново, в обществе не утихают споры.
Многие граждане считают, что помилование — это важный инструмент социальной адаптации и возможность вернуть людей к нормальной жизни. Однако другая часть населения настроена более критично: люди опасаются, что выпускать преступников, пусть даже раскаявшихся, слишком рискованно, а некоторые из них могут снова нарушить закон. Скептически настроенные пользователи отмечают, что такие решения должны сопровождаться максимально прозрачными критериями отбора и последующим строгим контролем за поведением освобождённых.