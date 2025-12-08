Ричмонд
Президент Узбекистана помиловал 615 осужденных

Vaib.uz (Узбекистан. 8 декабря). В честь 33-й годовщины принятия Конституции Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Источник: Vaib.Uz

Согласно документу, помилованы 615 человек, осужденных за совершение различных преступлений, которые продемонстрировали раскаяние и стремление к исправлению.

Из числа помилованных:

▪️220 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания.

▪️123 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно.

▪️назначенное в отношении 97 лиц наказание заменено более мягким.

▪️сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 175 лиц.

Кто входит в число помилованных:

▪️9 граждан иностранных государств.

▪️29 женщин.

▪️23 мужчины старше 60 лет.

▪️264 молодых человека в возрасте до 30 лет, включая 2 несовершеннолетних.

▪️9 лиц, ранее участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

Хотя государство регулярно подчеркивает гуманистический характер подобных акций и необходимость дать людям шанс начать жизнь заново, в обществе не утихают споры.

Многие граждане считают, что помилование — это важный инструмент социальной адаптации и возможность вернуть людей к нормальной жизни. Однако другая часть населения настроена более критично: люди опасаются, что выпускать преступников, пусть даже раскаявшихся, слишком рискованно, а некоторые из них могут снова нарушить закон. Скептически настроенные пользователи отмечают, что такие решения должны сопровождаться максимально прозрачными критериями отбора и последующим строгим контролем за поведением освобождённых.