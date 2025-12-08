Президент Узбекистана помиловал 615 осужденных

Многие граждане считают, что помилование — это важный инструмент социальной адаптации и возможность вернуть людей к нормальной жизни. Однако другая часть населения настроена более критично: люди опасаются, что выпускать преступников, пусть даже раскаявшихся, слишком рискованно, а некоторые из них могут снова нарушить закон. Скептически настроенные пользователи отмечают, что такие решения должны сопровождаться максимально прозрачными критериями отбора и последующим строгим контролем за поведением освобождённых.