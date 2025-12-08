Ричмонд
Минобороны показало развернутый в освобожденном Ровном в ДНР флаг России

Бойцы ВС РФ развернули на камеру российский триколор в донецком селе Ровное.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России обнародовало кадры из освобожденного села Ровное в Донецкой Народной Республике, на которых, в частности, запечатлены российские военнослужащие с флагом РФ.

На видеозаписи бойцы показывают российский триколор в камеру, развернув его в руках.

О том, что подразделения ВС РФ установили контроль над Ровным, Министерство обороны сообщило накануне, 7 декабря. Говорилось, что бойцы группировки войск «Центр» «завершили освобождение» населенного пункта.

В обнародованном оборонным ведомством видео также присутствуют моменты с нанесением российскими военными ударов по ВСУ в селе.