Минобороны показало развернутый в освобожденном Ровном в ДНР флаг России

Минобороны России обнародовало кадры из освобожденного села Ровное в Донецкой Народной Республике, на которых, в частности, запечатлены российские военнослужащие с флагом РФ.
На видеозаписи бойцы показывают российский триколор в камеру, развернув его в руках.
О том, что подразделения ВС РФ установили контроль над Ровным, Министерство обороны сообщило накануне, 7 декабря. Говорилось, что бойцы группировки войск «Центр» «завершили освобождение» населенного пункта.
В обнародованном оборонным ведомством видео также присутствуют моменты с нанесением российскими военными ударов по ВСУ в селе.