В США назвали цель участия зятя Трампа Кушнера во встрече с Путиным

Зять президента США, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер участвовал в переговорах с Россией по Украине с целью отдельного доклада о них Дональду Трампу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В беседе с РИА Новости он высказал мнение, что Кушнер «был еще одной парой глаз», который мог подтвердить своему тестю озвученные на переговорах взгляды Москвы.
Джонсон отметил, что и Кушнер, и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф участвуют в информировании президента США о российской позиции. Он также допустил, что зять американского лидера также привлечен с расчетом на возможные деловые сделки.
Напомним, президент России Владимир Путин 2 декабря провёл в Кремле пятичасовые переговоры с представителями США. Визит был связан с обсуждением мирного плана США по Украине.
Ранее в Сети появились неизвестные кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.
Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Путину импонирует зять Трампа.