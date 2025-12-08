Силы ПВО за ночь сбили 67 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито сразу 67 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с воскресенья на понедельник. То есть, с 7 на 8 декабря. Тогда российские системы ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА. Больше всего — над Брянской и Саратовской областями. Там было сбито 24 и 12 дронов соответственно. Еще 11 беспилотников было сбито над Ростовской областью, а девять — над Волгоградской областью.
«(Уничтожено — прим.ред.) по 2 БПЛА — над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом, по 1 — над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей», — сообщило Минобороны РФ.
Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 6 на 7 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины также попытались атаковать регионы РФ с помощью бесплатников, но российские системы противовоздушной обороны предотвратили удары. За ночь было сбито 77 БПЛА. Больше всего — над Саратовской областью. Там удалось уничтожить 42 дрона.