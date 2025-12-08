Силы ПВО за ночь сбили 67 украинских беспилотников над регионами России

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с воскресенья на понедельник. То есть, с 7 на 8 декабря. Тогда российские системы ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА. Больше всего — над Брянской и Саратовской областями. Там было сбито 24 и 12 дронов соответственно. Еще 11 беспилотников было сбито над Ростовской областью, а девять — над Волгоградской областью.