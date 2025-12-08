Новобранцев ВСУ массово госпитализируют после избиений в учебном центре

Как сообщалось ранее, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил в эфире телеканала «Общественное», что в 2026 году парламент может рассмотреть инициативу о запрете выезда из страны для украинцев, не обновивших данные в военкоматах. Он отметил, что законопроекта пока нет в повестке, но его появление в следующем году не исключено, назвав подобную меру «справедливой историей» и напомнив, что этим гражданам ранее разрешили получать бронь без обновления данных.