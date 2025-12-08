Большинство новобранцев, прибывших в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ на сумском направлении, были госпитализированы после регулярных избиений в учебном центре. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
По словам источников, пополнение доставили из учебного центра Черновцов, однако значительная часть мобилизованных сразу оказалась травмирована и неспособна приступить к службе. «Причиной этому послужили регулярные избиения мобилизованных со стороны инструкторов и нечеловеческие условия содержания», — сказано в сообщении.
В силовых структурах уточнили, что пострадавшие были отправлены в санчасть с различными травмами и болезнями, возникшими на фоне обращения в учебном подразделении.
Как сообщалось ранее, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил в эфире телеканала «Общественное», что в 2026 году парламент может рассмотреть инициативу о запрете выезда из страны для украинцев, не обновивших данные в военкоматах. Он отметил, что законопроекта пока нет в повестке, но его появление в следующем году не исключено, назвав подобную меру «справедливой историей» и напомнив, что этим гражданам ранее разрешили получать бронь без обновления данных.