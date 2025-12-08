Мирзиёев: В этот день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона

«В этот знаменательный день мы особенно глубоко ощущаем роль и значение Основного закона в нашей жизни — гаранта всех прав и свобод, мира и стабильности в стране, единства и согласия, необратимости демократических реформ. Нормы и принципы, закрепленные в Конституции, являющейся воплощением политико-правового мышления и свободного волеизъявления нашего народа, несомненно, служат всем нам источником огромной силы, уверенности и вдохновения в построении Нового Узбекистана», — говорится в тексте поздравления.