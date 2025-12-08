Лебедев: под Киевом вывели из строя ключевой железнодорожный узел ВСУ

В городе Фастов Киевской области в результате военных ударов был полностью выведен из строя ключевой железнодорожный узел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Фастове минувшей ночью (третью ночь подряд) зафиксировали несколько ударов, целью которых стал именно железнодорожный узел, и это «один из самых эффективных результатов за неделю».
«Составы, которые не успели вывести, встали наглухо, подвоз на правобережье теперь идет кружными путями через сотни километров», — уточнил подпольщик.
Говоря о выводе железнодорожного узла из строя, Лебедев выразил мнение, что скорость продвижения подразделений ВС РФ на харьковском направлении и на Донбассе теперь может возрасти.
«Фастов как ключевой распределитель потоков в Киевской области фактически выбит из игры — и это моментально сказывается на всей системе», — добавил он.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Фастове в ночное время. В Киевской области действовала воздушная тревога.