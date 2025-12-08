Над регионами России сбили 67 БПЛА. Военная операция, день 1384-й

9:15 В аэропорту Самары ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
9:11 ?В Запорожской области в результате атаки БПЛА обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино и Заветное, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов», — отметил он в своем Telegram-канале.
8:53 ~Германия, Франция и Италия должны внести самый крупный вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов~, пишет Politico.
«Эта помощь, которая была бы пропорциональна разделена между странами блока, необходима, чтобы обеспечить согласие на (выдачу) кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — отмечается в публикации.
8:43 Росавиация: аэропорт Пулково возобновил штатную работу.
8:40 В Ленинградской области отменили воздушную опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
8:27 Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда».
8:20 В аэропорту Пулково ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
8:15 В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП, были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток», — отметил он в Telegram-канале.
8:11 ❗️~Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет заседание по Украине по запросу стран Запада~, пишет РИА Новости.
8:06 Расчет САУ «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ.
8:04 В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», — отметил он в Telegram-канале.
8:03 ⚡США намерены потратить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году, еще столько же — в 2027-м, говорится в опубликованном проекте бюджета Пентагона. Голосования по нему в конгрессе начнутся на этой неделе.
8:02 Владимир Зеленский не прочитал проект мирного урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.
«Зеленский еще не прочитал предложение Его команда в восторге от этого, но он — нет. Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал», — сказал глава Белого дома.
8:01 ?Над регионами России ночью уничтожили 67 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 24 БПЛА, над Саратовской — 12, над Ростовской — 11, над Волгоградской — девять, над Курской, Ленинградской, Тульской и Московской — по два, над Калужской, Орловской и Смоленской — по одному.
8:00 Сегодня 1384-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.