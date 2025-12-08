Ричмонд
Глава МИД Рыженков: действия Литвы с дронами на границе с Беларусью связаны с деньгами ЕС

Рыженков: действия Литвы с дронами на границе Беларуси связаны с деньгами ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженко сказал о провокациях Литвы с дронами на границе, сообщили в эфире «Беларусь 1».

Ранее стало известно о том, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно: «БПЛА самолетного типа упал в черте города Гродно».

Так, глава МИД заявил, что Литва использует провокации на границе с Беларусью, в том числе с дронами, чтобы выпросить деньги у Евросоюза на борьбу с «гибридной агрессией». Глава белорусской дипломатии сказал, что в этом Литва следует примеру Польши.

— Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами и просить денег, — прокомментировал он.

Здесь же Рыженков упомянул, что уже появилась информация, что ЕС планирует выделить Литве более шести миллиардов евро в качестве помощи для борьбы с якобы гибридной агрессией Беларуси и России.

При этом глава белорусской дипломатии уверен, что выделенные средства не будут направлены на инфраструктурные или социальные проекты. Напротив, деньги потратятся на бесполезные бетонные заграждения и вооружение. А резюмируя, добавил, что соседним народам это не компенсирует полученные ущерб.

— Это абсолютно не компенсирует народам приграничных с нами стран те убытки, которые они получают в связи с тем, что ограничено сотрудничество с Беларусью, с Россией, — подытожил Рыженков.

А еще глава МИД Беларуси Рыженков сказал, когда позицию США по миру вынуждены будут учитывать Украина и Европа.

Между тем стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.

