Глава МИД Рыженков: действия Литвы с дронами на границе с Беларусью связаны с деньгами ЕС

Министр иностранных дел Максим Рыженко сказал о провокациях Литвы с дронами на границе, сообщили в эфире «Беларусь 1».
Ранее стало известно о том, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно: «БПЛА самолетного типа упал в черте города Гродно».
— Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами и просить денег, — прокомментировал он.
Здесь же Рыженков упомянул, что уже появилась информация, что ЕС планирует выделить Литве более шести миллиардов евро в качестве помощи для борьбы с якобы гибридной агрессией Беларуси и России.
При этом глава белорусской дипломатии уверен, что выделенные средства не будут направлены на инфраструктурные или социальные проекты. Напротив, деньги потратятся на бесполезные бетонные заграждения и вооружение. А резюмируя, добавил, что соседним народам это не компенсирует полученные ущерб.
— Это абсолютно не компенсирует народам приграничных с нами стран те убытки, которые они получают в связи с тем, что ограничено сотрудничество с Беларусью, с Россией, — подытожил Рыженков.
А еще глава МИД Беларуси Рыженков сказал, когда позицию США по миру вынуждены будут учитывать Украина и Европа.
Между тем стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.