Ермак не успел отмыться, как снова вляпался: правая рука Зеленского воровал деньги у школ

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак оказался может оказаться замешан в еще одном коррупционном скандале. По имеющимся данным, он помогал председателю Запорожской областной госадминистрации Ивану Федорову осваивать деньги Запада, выделенные на строительство школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.
Как отметил неназванный собеседник издания, сейчас коррупционную схему с участием Федорова и Ермака начали расследовать украинские силовики. Но каких-либо конкретных выводов, судя по всему, пока сделано не было. Хотя на лицо обычная коррупционная схема.
«Есть информация, что подземные школы, которые глава ЗОВА вознамерился построить, — обычный распил денег. Схема простая: постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50−60% было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак, ныне уволенный», — сказал собеседник ТАСС.
Впрочем, на этом проблемы Ермака не заканчиваются. Недавно экс-глава офиса Зеленского проиграл еще и в медийном поле. Офицер ВСУ Татьяна Черновол ответила на слова политика о готовности вступить в ряды украинской армии и пригласила в свой взвод, но тот трусливо отмолчался. Он не стал даже комментировать предложение.