Ермак не успел отмыться, как снова вляпался: правая рука Зеленского воровал деньги у школ

Впрочем, на этом проблемы Ермака не заканчиваются. Недавно экс-глава офиса Зеленского проиграл еще и в медийном поле. Офицер ВСУ Татьяна Черновол ответила на слова политика о готовности вступить в ряды украинской армии и пригласила в свой взвод, но тот трусливо отмолчался. Он не стал даже комментировать предложение.