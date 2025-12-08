В Астане обсудили итоги деятельности движения «Жас сарбаз» и механизмы межведомственного взаимодействия

В итоговом мероприятии приняли участие представители министерств обороны, просвещения, культуры и информации, председатели республиканского и региональных филиалов движения.
На заседании выступили заместители начальников департаментов воспитательной и идеологической работы полковник Виталий Адамович, военного образования и науки Министерства обороны — майор Людмила Перякина. Свое видение по обсуждаемой теме также представили начальники управлений департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Сауле Апетова и межведомственной координации и регионального взаимодействия Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Мансия Есекеева.
Стороны подчеркнули необходимость тесного взаимодействия центральных, местных государственных органов и департаментов по делам обороны с филиалами движения в регионах.
Важным событием года стало принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания». Участники встречи отметили, что нормативный правовой акт выводит реализацию военно-патриотических программ на новый уровень.
На отчетной встрече председатель республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» майор Меирбек Мендыгалиев вручил представителям ведомств благодарственные письма от имени начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.
В рамках учебно-методического сбора также прошли тренинги и занятия по внедрению новых форм работы, направленных на формирование у молодежи высоких патриотических ценностей и готовности к выполнению задач по защите Родины.