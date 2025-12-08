В Астане обсудили итоги деятельности движения «Жас сарбаз» и механизмы межведомственного взаимодействия

На заседании выступили заместители начальников департаментов воспитательной и идеологической работы полковник Виталий Адамович, военного образования и науки Министерства обороны — майор Людмила Перякина. Свое видение по обсуждаемой теме также представили начальники управлений департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Сауле Апетова и межведомственной координации и регионального взаимодействия Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Мансия Есекеева.