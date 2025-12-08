Ермака обвинили в присвоении средств Запада на постройку подземных школ

Ранее сообщалось, что Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата. Уходу Ермака предшествовали громкие скандалы — от уголовного дела о коррупции и обысков до обвинений его охраны в нападении на журналистов и публикаций о создании им «серого центра влияния».