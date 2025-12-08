Мигрантам в РФ хотят ограничить срок пребывания рамками трудового договора

Кроме того, планируется ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранных граждан в течение 30 дней после въезда. По окончании контракта работник обязан покинуть Россию. Работодатель, в свою очередь, должен обеспечить его выезд, включая случаи принудительного выдворения, — для этого предлагается использовать специальный депозит или банковскую гарантию. Финансовое обеспечение станет обязательным условием для получения разрешения на въезд.