Мигрантам в РФ хотят ограничить срок пребывания рамками трудового договора

В Госдуму ФС РФ 13 декабря внесут законопроект, который существенно меняет правила привлечения иностранной рабочей силы. Документ, оказавшийся в распоряжении «Известий», предусматривает ограничение срока пребывания трудовых мигрантов в России сроком действия их трудового договора.
Проект также вводит механизм организованного набора иностранных работников на конкретные предприятия. Предлагается отменить систему патентов и полностью запретить переход мигрантов от одного работодателя к другому. Нарушение этого правила должно повлечь выдворение из страны.
Авторы инициативы отмечают отсутствие чёткой системы планирования потребности в неквалифицированной рабочей силе. По их словам, стихийный приток мигрантов приводит к избытку работников в одних регионах и дефициту в других. Новый порядок должен связать въезд в страну с конкретным разрешением на работу и закреплённым трудоустройством.
Кроме того, планируется ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранных граждан в течение 30 дней после въезда. По окончании контракта работник обязан покинуть Россию. Работодатель, в свою очередь, должен обеспечить его выезд, включая случаи принудительного выдворения, — для этого предлагается использовать специальный депозит или банковскую гарантию. Финансовое обеспечение станет обязательным условием для получения разрешения на въезд.
Регионы уже начинают усиливать контроль. В Ханты-Мансийском автономном округе расширяют перечень сфер, куда нельзя нанимать мигрантов по патентам: запрет затрагивает здравоохранение, энергетику, услуги водоснабжения, бытовое обслуживание, финансы, а также курьерскую работу, сбор дикоросов и рыболовство.
Президент России ранее подчёркивал, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но только при соблюдении закона и российских правил. Власти отмечают, что проблема миграции остаётся одной из наиболее чувствительных для населения.
Читайте также: Нарколог однозначно оценил поведение Зеленского перед переговорами с лидерами ЕС.