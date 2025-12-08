Кадыров: Киев «уже заплатил очень дорого» за атаки на мирные объекты

6 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что в ответ на удар Вооруженных сил Украины по башне комплекса «Грозный-Сити», который произошел днем ранее, российская армия уничтожила более 60 украинских объектов. Глава Чечни разместил в соцсети обращение после атаки беспилотников ВСУ на высотное здание в Грозном. По его словам, когда военных ВСУ берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.