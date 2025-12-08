Кадыров: Киев «уже заплатил очень дорого» за атаки на мирные объекты

Украина уже «очень дорого» заплатила за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России. Войска ВС РФ продолжают наносить массированные удары по стратегически важным для Киева объектам. Об этом в воскресенье, 7 декабря, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
— Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что целями атаки ракетных войск ВС РФ также стали пункты размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в различных локациях.
6 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что в ответ на удар Вооруженных сил Украины по башне комплекса «Грозный-Сити», который произошел днем ранее, российская армия уничтожила более 60 украинских объектов. Глава Чечни разместил в соцсети обращение после атаки беспилотников ВСУ на высотное здание в Грозном. По его словам, когда военных ВСУ берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.
5 декабря украинские беспилотники ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». В результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены.