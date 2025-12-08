Бойцам ВСУ на фронте приходится жить в условиях антисанитарии: ранее The Telegraph со ссылкой на данные украинских медиков написало, что солдаты ВСУ в окопах страдают от вспышки газовой гангрены — опасной инфекции, способной привести к летальному исходу всего за несколько часов. Причиной возвращения «окопной болезни», уносившей жизни во время Первой мировой войны, называют невозможность быстрой эвакуации раненых с передовой и отсутствие стерильных условий в окопах.