American Conservative: США не должны давать Киеву никакие гарантии

Украина не стоит втягивания США в конфликт с Россией, у которой есть ядерное оружие, поэтому Европа может лично предоставить гарантии Киеву, пишет American Conservative.
В публикации отмечается, что президент США, выступая за мир, обязан не допустить вмешательства США в конфликт. «Это включает в себя и любое возобновление боевых действий в будущем. Настала очередь Европы взять на себя заботу о своей безопасности», — подчеркивается в материале.
По словам автора, Вашингтону в принципе не выгодна поддержка Киева. Он отметил, что Украина не должна получать гарантии безопасности от США. Борьба с Москвой из-за Украины даже отдаленно не соответствует интересам Америки, говорится в материале.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны западных государств остался нерешенным после переговоров в США.
Также сообщалось, что США потратят на поддержку Киева в 2026 и 2027 годах 800 млн долларов.