Президент Алжира подарил Лукашенко плащ, который считают символом благородства

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко плащ, который считают символом благородства, рассказали на «Беларусь 1».
Так, официальные переговоры завершились обменом подарков между лидерами. Подарок белорусский президента состоял из копии знаменитого слуцкого пояса, сабли с белорусской символикой, льняных изделий и чайного сундучка с медом, вареньем и белорусскими сладостями. Вручая подарок, Лукашенко отметил, что белорусские сладости должны понравится его алжирскому коллеге.
— Это наши сладости, вам понравится, зефир. Они не такие сладкие, как ваши. Мед, варенье приготовлены по белорусским рецептам. Очень полезно! — пояснил Лукашенко.
Кадры с церемонии обмена подарками показали в эфире. Фото: стоп-кадр | видео «Беларусь 1».
В свою очередь глава Алжира подарил президенту Беларуси холодный клинок и плащ из верблюжьей шерсти — бурнус, считающийся символом благородства и достоинства. Также Теббун презентовал белорусскому президенту традиционные средиземноморские угощения.
