В ТЦ Астаны сотрудника забрали силой в армию

В комментариях казахстанцы оказались недовольны задержанием молодого человека. По их словам, это больше походило на арест преступника, чем на воинский призыв. Родители же рассказывают, что их детей тоже забирали прямо с рабочих мест. Они просят полицию и Минобороны разобраться в ситуации.