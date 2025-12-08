Ричмонд
В ТЦ Астаны сотрудника забрали силой в армию

В соцсетях распространяется видео из Астаны, на котором сотрудники военкомата увозят молодого человека прямо из торгового центра «Аружан», передает паблик astana_live24.

Источник: Курсив

Насильно призван.

На кадрах трое мужчин и сотрудник полиции насильно пытаются спустить парня по эскалатору. После чего они буквально выносят его из здания. По словам авторов видео, парня забрали прямо с рабочего места.

Как преступника.

В комментариях казахстанцы оказались недовольны задержанием молодого человека. По их словам, это больше походило на арест преступника, чем на воинский призыв. Родители же рассказывают, что их детей тоже забирали прямо с рабочих мест. Они просят полицию и Минобороны разобраться в ситуации.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев ранее поручил полностью исключить случаи гибели и травматизма солдат-срочников и сделать призыв более цивилизованным.