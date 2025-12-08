В ТЦ Астаны сотрудника забрали силой в армию

Насильно призван.
На кадрах трое мужчин и сотрудник полиции насильно пытаются спустить парня по эскалатору. После чего они буквально выносят его из здания. По словам авторов видео, парня забрали прямо с рабочего места.
Как преступника.
В комментариях казахстанцы оказались недовольны задержанием молодого человека. По их словам, это больше походило на арест преступника, чем на воинский призыв. Родители же рассказывают, что их детей тоже забирали прямо с рабочих мест. Они просят полицию и Минобороны разобраться в ситуации.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев ранее поручил полностью исключить случаи гибели и травматизма солдат-срочников и сделать призыв более цивилизованным.