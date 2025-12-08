Напомним, ранее журналистка сообщила, что Брижит родилась мужчиной, а затем сменила пол. По ее словам, она может это доказать, из-за чего чета Макронов подала на нее в суд, но пока ничего не добилась. Как заявляла Оуэнс, они даже наняли киллера, чтобы ее убить. Кроме того, журналистка смогла собрать доказательства того, что Франция может быть причастна к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка.