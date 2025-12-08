Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс, которая ранее заявляла, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, родилась мужчиной, а затем сменила пол*, резко высказалась об украинском политике Владимире Зеленском.
«Западом правят гомосексуалисты-психопаты*, ненавидящие Христа. Я никогда не соглашусь на массовые убийства христиан, которые Зеленский устраивает под видом борьбы за свободу», — написала она в социальной сети X**.
Оуэнс добавила, что ее обвиняют в работе «на Россию». Однако, по ее словам, если бы это было действительно так, она бы не стала это скрывать.
Напомним, ранее журналистка сообщила, что Брижит родилась мужчиной, а затем сменила пол. По ее словам, она может это доказать, из-за чего чета Макронов подала на нее в суд, но пока ничего не добилась. Как заявляла Оуэнс, они даже наняли киллера, чтобы ее убить. Кроме того, журналистка смогла собрать доказательства того, что Франция может быть причастна к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка.
Ранее Оуэнс поддержала Соловьева и задумалась, подаст ли Макрон в суд на РФ.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.
** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.