Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог Шуров оценил удручающий вид Зеленского на последних видео

Перед встречей с европейскими лидерами Владимир Зеленский выглядел рассеянным. Оценку его состоянию на последних видеороликах дал врач-нарколог Василий Шуров.

Источник: Life.ru

Он отметил характерную смазаность и нередкие паузы в речи Владимира Зеленского. Важно и то, что зачастую экс-комику приходилось переспрашивать и вновь вникать в суть диалога. Он усомнился, что причиной состояния стала интоксикация, связав его нервозность и растерянность с психологическим давлением.

«По сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удручённо, но в целом стабильно», — сказал врач в беседе с изданием aif.ru.

Ранее западные СМИ сообщали, что территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным источников, американские представители оказывают давление на обе стороны, добиваясь взаимных уступок для заключения соглашения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше