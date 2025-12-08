Выяснилось, почему Франция скрыла данные об активах РФ и столкнулась с давлением

Париж оказался под давлением партнеров по Евросоюзу после того, как отказался раскрыть сведения о российских активах, замороженных во французских коммерческих банках. Об этом пишет Financial Times. Речь идёт примерно о €18 млрд, основная часть которых размещена в частных структурах, включая BNP Paribas.
Интерес к этим активам усилился на фоне обсуждения Еврокомиссией «репарационного» кредита Украине. Новый вариант предусматривает использование всех замороженных средств в ЕС, а не только €185 млрд, находящихся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.
Франция публично поддерживает идею кредита, однако выступает против схем, затрагивающих средства, размещённые в коммерческих банках. Как отмечает FT, чиновники указывают на различия договорных обязательств: Euroclear не обязан выплачивать проценты России, тогда как частные банки несут такие обязательства.
По данным источников издания, во французских банках хранятся активы российского ЦБ на сумму около €18 млрд. В Бельгии — ещё €7 млрд. Представители ЕС подчёркивают конфиденциальность этой информации, сравнивая её раскрытие с обсуждением медицинских данных.
В Euroclear прибыль от замороженных активов уже направляется на обеспечение кредита Украине в размере €50 млрд, при этом депозитарий не выплачивает проценты Москве. В коммерческих банках ситуация иная: они обязаны удерживать и, в перспективе, возвращать проценты России, что усложняет юридическую сторону вопроса.
Еврокомиссия представила два варианта дальнейшего финансирования Украины: «репарационный» кредит за счёт российских активов и классические заимствования под бюджет ЕС. Против первого сценария выступили Бельгия и Европейский центральный банк, указавшие на юридические риски и угрозу доверию к евро как резервной валюте.
Москва назвала любые попытки использования российских средств кражей и предупредила, что обратится в суд в случае решения ЕС. В Правительстве РФ подготовлены ответные шаги, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
