Выяснилось, почему Франция скрыла данные об активах РФ и столкнулась с давлением

В Euroclear прибыль от замороженных активов уже направляется на обеспечение кредита Украине в размере €50 млрд, при этом депозитарий не выплачивает проценты Москве. В коммерческих банках ситуация иная: они обязаны удерживать и, в перспективе, возвращать проценты России, что усложняет юридическую сторону вопроса.