Медведчук назвал бюджет Украины на 2026 год основой полного поражения

Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обрушился с резкой критикой на ранее принятый государственный бюджет на 2026 год. По его мнению, этот документ закладывает основу для «полного экономического поражения» страны.