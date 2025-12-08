Володин заявил о недопустимости платных услуг в школьных электронных дневниках

По словам председателя Госдумы, в парламент начали поступать жалобы родителей на то, что доступ к электронному дневнику через мобильное приложение требует оформления платной подписки. Пользователи отмечали, что само приложение работает удобнее браузерной версии, однако именно за его использование приходится доплачивать. Кроме того, как указал Володин, некоторые учебные материалы внутри платформ также оказываются доступны лишь после оплаты.