Politico узнало, по чьим кошелькам ЕС раскладывает «российский» кредит Украине

«Эта помощь… необходима, чтобы обеспечить согласие на кредит со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — говорится в материале.
Брюссель на закрытой встрече назвал дипломатам «баснословные суммы», которые придётся собрать для обеспечения кредита Киеву. Если общий объём составит 210 миллиардов евро, то лидером взносов станет Германия — её часть может достигнуть 51,3 миллиарда, что соответствует 24,4% валового национального дохода страны. На втором месте Франция: Парижу придётся покрыть 16,2% своего ВНД, или около 34 миллиардов евро. Третья по сумме — Италия, её вклад оценили в 25,1 миллиарда, что составляет 12% национального дохода.
Ранее сообщалось, что план ЕС выделить Украине кредит за счёт замороженных российских активов может обернуться серьёзными юридическими проблемами. Инициатива почти неизбежно станет объектом судебных споров и не вызывает иллюзий относительно своей уязвимости. Даже внутри экспертного сообщества Евросоюза нет единого мнения о законности схемы, а сам проект несёт существенные юридические и финансовые риски.
