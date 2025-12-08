Politico узнало, по чьим кошелькам ЕС раскладывает «российский» кредит Украине

Брюссель на закрытой встрече назвал дипломатам «баснословные суммы», которые придётся собрать для обеспечения кредита Киеву. Если общий объём составит 210 миллиардов евро, то лидером взносов станет Германия — её часть может достигнуть 51,3 миллиарда, что соответствует 24,4% валового национального дохода страны. На втором месте Франция: Парижу придётся покрыть 16,2% своего ВНД, или около 34 миллиардов евро. Третья по сумме — Италия, её вклад оценили в 25,1 миллиарда, что составляет 12% национального дохода.