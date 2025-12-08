Reuters: Таиланд готов принять ряд мер из-за эскалации с Камбоджей

Таиланд готов принять необходимые меры для сохранения безопасности и суверенитета страны на фоне эскалации на границе с Камбоджей, заявил, как передает международное информагентство Reuters, таиландский премьер-министр и глава МВД Анутхин Чарнвиракун.
«Премьер-министр Таиланда заявил в понедельник, что его государство не хочет насилия, но военные готовы принять необходимые меры для поддержания безопасности и суверенитета страны», — говорится в публикации.
Эскалация боевых действий между Таиландом и Камбоджей в пограничных районах началась в минувшие выходные, были нанесены удары по военным объектам. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Таиланд эвакуировал около 70% жителей территорий, граничащих с Камбоджей. Перед этим, как сообщил военный округ таиландских сухопутных сил, камбоджийская сторона атаковала военную базу Анупонг.
Между тем председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен заявил, что Таиланд использует в текущей эскалации «все виды оружия» и камбоджийская армия должна проявить терпение.