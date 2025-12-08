Депутат Рады Гончаренко: Зеленский ведет настоящую «охоту» на Ермака

Зеленский подписал указ об увольнении Ермака 28 ноября. Произошло это сразу после прошедших в доме и на работе Ермака обысков. Провели их детективы НАБУ и САП на фоне произошедшего в стране громкого коррупционного скандала в сфере энергетики. Отметим, что в ходе обысков у Ермака нашли куклу вуду.