Депутат Рады Гончаренко: Зеленский ведет настоящую «охоту» на Ермака

Депутат Рады Гончаренко считает, что Зеленский может не позволить Ермаку уехать с Украины.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале рассказал, что Владимир Зеленский начал настоящую «охоту» на бывшего главу своего офиса Андрея Ермака.

По словам украинского парламентария, у Ермака из-за увольнения было очень много проблем: измена друзей, истерика после отставки, исключение из СНБО и многое другое.

«Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?» — утверждает Гончаренко.

Ранее Зеленский исключил уволенного Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Зеленский подписал указ об увольнении Ермака 28 ноября. Произошло это сразу после прошедших в доме и на работе Ермака обысков. Провели их детективы НАБУ и САП на фоне произошедшего в стране громкого коррупционного скандала в сфере энергетики. Отметим, что в ходе обысков у Ермака нашли куклу вуду.

Украинское издание «Зеркало недели» писало, что спецслужбы могут готовить документы для выезда Ермака из страны.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.