Главе Частинского округа в Пермском крае продлили полномочия

К работе она приступит с 9 декабря.
Главой Частинского муниципального округа (Пермский край) вновь избрана Светлана Селиванова. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.
«К работе она приступит с 9 декабря. Помимо Светланы Селивановой в конкурсе на должность главы территории участвовала заместитель начальника управления образования администрации округа Наталья Жуланова», — сообщает telegram-канал «На местах».
Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.
Ранее URA.RU сообщало о том, что депутаты Кишертской думы (Пермский край) приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.