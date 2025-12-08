Главе Частинского округа в Пермском крае продлили полномочия

Ранее URA.RU сообщало о том, что депутаты Кишертской думы (Пермский край) приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.