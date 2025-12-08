Владимир Зеленкий на фоне неудач ВСУ и давления на него может сбежать в Израиль, пишет The National Interest.
В публикации отмечается, что внезапное бегство Зеленского из Киева в Тель-Авив «не станет таким уж шоком», учитывая неудачи Украины на поле боя, коррупционные скандалы и требования общественности отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив.
Подчеркивается, что Израиль стал для опальных украинских олигархов идеальной тихой гаванью, и есть вероятность, что Зеленский в случае ухудшения ситуации на Украине отправится именно туда.
Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что США намерены добиться ухода Зеленского с поста.