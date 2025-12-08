В Молдове не хватает специалистов в области обороны, социальной сферы, медицины

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Порядка 33,8 тысячи вакансий зарегистрировано на конец третьего квартала в в организациях реального сектора Молдовы и бюджетных учреждениях, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
Это на 3,5% (или на 1,1 тысячи.) больше, чем во втором квартале 2025 года.
Вырос и уровень вакансий, то есть, соотношение их количества к общему количеству рабочих мест. Он составил 4,9%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.
Из общего числа вакансий 13,2 тыс., или около 39,1%, зарегистрировано в государственном секторе, уточнили в НБС. Так, в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования вакантны 8,2 тысячи рабочих мест. В здравоохранении и социальной помощи — 4,6 тысячи, в образовании — 4 тысячи.
Наименьшее количество вакансий зафиксировано в добывающей промышленности (0,1 тысячи), в операциях с недвижимостью (0,4 тысячи).
Информация представлена без учёта данных по Приднестровью. Данные включают субъекты реального сектора с численностью работников в четыре и более человек, а также все бюджетные учреждения, независимо от численности работников.