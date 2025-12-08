Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что Трампа мало интересуют детали возможного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп не проявляет особого интереса к подробностям потенциального соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп не проявляет особого интереса к подробностям потенциального соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Экс-чиновник администрации заявил изданию, что Трамп стремится к мирным договорённостям и рассчитывает на признание их достижения, но не уделяет внимания нюансам.

Добавим, что по словам собеседника, решения американского лидера по украинскому направлению принимаются быстро, без длительных обсуждений.

Ранее бывший советник госсекретаря США Ричард Хаасс раскритиковал такой подход, указав, что ведение переговоров разными представителями одновременно создаёт риски. Он отметил, что президенту следовало бы назначить единого переговорщика, который будет контактировать со всеми сторонами процесса.

Читайте также: Спасатель неожиданно назвал две вероятные версии гибели семьи Усольцевых.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше