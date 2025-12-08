Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Трампа рассказал о последствиях санкций против России

Американские санкции против России на деле лишь способствуют укреплению отношений Москвы и Пекина. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

Источник: Life.ru

«Санкции лишь способствуют сближению Китая и России», — отметил Пападопулос, комментируя возможные последствия односторонних рестрикций.

По мнению Пападопулоса, ограничения, введённые США и их союзниками против России, не ослабляют Москву, а наоборот стимулируют более тесное сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что санкции оказывают эффект, прямо противоположный заявленным целям, создавая стимул для экономического и политического взаимодействия между двумя странами.

Ранее сообщалось, что экономики стран Европейского союза в период с 2022 по 2025 год потеряли до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций. Российская экономика сохраняет устойчивость и продолжает расти, тогда как односторонние меры наносят ущерб их инициаторам. Санкции рассматриваются как инструмент неоколониальной политики Запада, направленной на сдерживание развития стран Мирового большинства.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше