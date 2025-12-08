По мнению Пападопулоса, ограничения, введённые США и их союзниками против России, не ослабляют Москву, а наоборот стимулируют более тесное сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что санкции оказывают эффект, прямо противоположный заявленным целям, создавая стимул для экономического и политического взаимодействия между двумя странами.