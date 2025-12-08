На ПМЭФ представили план структурных изменений экономики России до 2030 года

Подкомиссия под руководством Новака рассмотрела семь взаимосвязанных разделов плана, охватывающих структуру занятости и потребления, инвестиционный климат, технологическое развитие, трансформацию внешней торговли, а также эффективность оборонной и безопасностной сфер. Перечень мероприятий был подготовлен Минэкономразвития совместно с рядом ведомств и организаций и включает национальные и федеральные проекты, государственные программы и иные меры.