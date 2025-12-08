Ричмонд
На ПМЭФ представили план структурных изменений экономики России до 2030 года

На заседании правительственной подкомиссии по итогам поручений президента РФ, сформулированных на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, презентовали перечень мероприятий по плану структурных изменений экономики России до 2030 года. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

«Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей», — отметил заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Подкомиссия под руководством Новака рассмотрела семь взаимосвязанных разделов плана, охватывающих структуру занятости и потребления, инвестиционный климат, технологическое развитие, трансформацию внешней торговли, а также эффективность оборонной и безопасностной сфер. Перечень мероприятий был подготовлен Минэкономразвития совместно с рядом ведомств и организаций и включает национальные и федеральные проекты, государственные программы и иные меры.

Координация и мониторинг исполнения плана будут обеспечиваться подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В заседании приняли участие представители Минпромторга, Минэнерго, Минсельхоза, Совета Федерации, институтов развития, кредитных организаций и деловых объединений. Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня 2026 года, его организатором выступает Фонд Росконгресс.

Ранее сообщалось, что на Петербургский международный экономический форум направили делегации более 140 стран, включая дружественные и недружественные. В мероприятии приняли участие свыше 24 тысяч человек, а программа форума была отмечена как очень насыщенная.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

