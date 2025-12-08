Премьер-министр Украины Свириденко участвовала в заговоре против Ермака

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко участвовала в «заговоре» против ныне бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает интернет-издание «Украинская правда».
Свириденко возглавила правительство в июле и на тот момент считалась соратницей Ермака, но потом она «разорвала политическую пуповину» с ним и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком приняла участие в тайной встрече с представителями правящей партии «Слуга народа», на которой обсуждалась возможность отставки Ермака, пишет СМИ.
По словам одного из участников «высокого тайного совета», которые приводит издание, обсуждения состоялись в кабинете Стефанчука, а после был телефонный звонок Зеленскому.
«Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде. Поэтому даже Юля, которой он помогал, не смогла так работать», — цитирует СМИ своего собеседника.
Уточняется, что когда Ермак узнал о происходящем, то демонстративно заблокировал некоторых участников «заговора» и не стал отвечать на их сообщения.
О том, что Зеленский подписал указ об отставке Ермака, стало известно 28 ноября.