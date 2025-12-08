Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Украины Свириденко участвовала в заговоре против Ермака

Премьер-министр Украины считалась соратницей Андрея Ермака, а потом приняла участие в тайной встрече, где обсуждалась его отставка.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко участвовала в «заговоре» против ныне бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает интернет-издание «Украинская правда».

Свириденко возглавила правительство в июле и на тот момент считалась соратницей Ермака, но потом она «разорвала политическую пуповину» с ним и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком приняла участие в тайной встрече с представителями правящей партии «Слуга народа», на которой обсуждалась возможность отставки Ермака, пишет СМИ.

По словам одного из участников «высокого тайного совета», которые приводит издание, обсуждения состоялись в кабинете Стефанчука, а после был телефонный звонок Зеленскому.

«Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде. Поэтому даже Юля, которой он помогал, не смогла так работать», — цитирует СМИ своего собеседника.

Уточняется, что когда Ермак узнал о происходящем, то демонстративно заблокировал некоторых участников «заговора» и не стал отвечать на их сообщения.

О том, что Зеленский подписал указ об отставке Ермака, стало известно 28 ноября.