Премьер-министр Украины Свириденко участвовала в заговоре против Ермака

Свириденко возглавила правительство в июле и на тот момент считалась соратницей Ермака, но потом она «разорвала политическую пуповину» с ним и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком приняла участие в тайной встрече с представителями правящей партии «Слуга народа», на которой обсуждалась возможность отставки Ермака, пишет СМИ.