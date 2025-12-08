Выяснилось, что США выслали около 50 граждан РФ, Ирана и арабских стран

США отправили чартерный рейс с депортированными гражданами Ирана, России и ряда арабских государств. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух иранских официальных лиц.
По данным издания, самолёт вылетел из аэропорта «Меса» в Аризоне. На борту находились около 50 иранцев, а также граждане арабских стран и несколько россиян. Рейс предусмотрел остановки в Египте и Кувейте. Ожидается, что пассажиры из арабских стран и России будут высажены в Каире.
Источник газеты уточнил, что эта депортация стала второй подобной операцией за последние месяцы. В конце сентября New York Times уже сообщала о планах администрации президента США Дональда Трампа выслать около 100 иранцев. Тогда власти Ирана заявили, что ожидают прибытие до 400 депортированных граждан.
Новая операция подтверждает, что Вашингтон продолжает практику групповых чартерных депортаций по национальному признаку, согласовывая маршруты с ближневосточными странами.
