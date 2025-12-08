Выяснилось, что США выслали около 50 граждан РФ, Ирана и арабских стран

По данным издания, самолёт вылетел из аэропорта «Меса» в Аризоне. На борту находились около 50 иранцев, а также граждане арабских стран и несколько россиян. Рейс предусмотрел остановки в Египте и Кувейте. Ожидается, что пассажиры из арабских стран и России будут высажены в Каире.