Президент Узбекистана помиловал 615 человек ко Дню Конституции

Глава республики подписал соответствующий указ к 33-летию Основного закона страны. Он касается осужденных, которые признали свою вину, раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек ко Дню Конституции РУз, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий документ руководитель страны подписал к 33-летию Основного закона. Решение касается осужденных, признавших свою вину, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.

«Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан помилованы 615 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», — говорится в сообщении.

Из числа помилованных:

220 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания;

123 — освобождены от отбывания наказания условно-досрочно;

назначенное в отношении 97 лиц наказание заменено более мягким;

сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 175 лиц.

Среди помилованных:

9 граждан иностранных государств;

29 женщин;

23 мужчины старше 60 лет;

264 лица в возрасте до 30 лет (из них 2 несовершеннолетних);

9 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации Указа президент дал поручения ответственным министерствам и ведомствам по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в соцадаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.