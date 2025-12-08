Кадровые перестановки произошли в Комтрансе Петербурга

Незадолго до указанных изменений, 7 ноября, произошел неожиданный уход с поста первого заместителя председателя комитета Алексея Львова, ранее курировавшего сферу городского транспорта. Ранее, в августе, комитет покинул другой заместитель — Михаил Казаков, ответственный за систему платных парковок. Эти полномочия перешли Дмитрию Ваньчкову, а теперь закреплены за новым заместителем — Александрой Бахмутской.