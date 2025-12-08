«УП» узнала о роли премьера Украины и спикера Рады в отставке Ермака

Ермак возглавил офис президента Украины в начале 2020 года, сменив на этом посту Андрея Богдана. Свою должность он покинул 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики (Зеленский говорил, что заявление об отставке Ермак написал сам), ранее в тот же день у него прошли обыски. Комментируя следственные действия, экс-глава офиса президента назвал их осквернением своего достоинства. Он назвал себя честным и порядочным человеком, отметил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, а также сообщил о планах отправиться на фронт.