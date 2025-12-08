Глава Башкирии назвал три крупных достижения республики

«Алга» создана в 2020 году, а мы уже конкурируем с зонами, которые работают с 2005, 2008 и так далее. За такое короткое время динамичная работа правительства, минпрома, корпорации развития и предприятий привела к такому достойному результату, — отметил руководитель региона.