Глава Башкирии назвал три крупных достижения республики

Особая экономическая зона «Алга» впервые вошла в тройку лидеров Нацрейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Как подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе, этого результата республиканской ОЭЗ удалось достичь всего за 5 лет.

Источник: Башинформ

«Алга» создана в 2020 году, а мы уже конкурируем с зонами, которые работают с 2005, 2008 и так далее. За такое короткое время динамичная работа правительства, минпрома, корпорации развития и предприятий привела к такому достойному результату, — отметил руководитель региона.

Также на минувшей неделе Башкортостан был признан одним из лучших креативных субъектов страны, попав в финал престижной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

«Мы недолго этим занимаемся, но наши управленческие решения уже нашли поддержку. Мы сегодня проводим во Дворце борьбы премию “Создатели”. Она станет ежегодной и постараемся сделать ее главной премией, которая отдает дань уважения представителям креативных индустрий», — прокомментировал Хабиров.

Кроме того, республику включили в рейтинг лидеров цифровых закупок по итогам 2025 года.

«Раньше у нас здесь какие-то проблемы были, а теперь третье место занимаем», — сказал Глава РБ.