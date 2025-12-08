В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico

«По его словам, обвинения в стратегии вызывают серьезное беспокойство», — говорится в статье.
В то же время чиновник признал, что в этой ситуации европейские страны могут лишь выразить символический протест, поскольку «президент Дональд Трамп слишком могущественен».
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Также США призвали страны Старого света взять на себя ответственность за оборону.