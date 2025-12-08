Ричмонд
Что будет с военными базами России в Сирии

Ровно год назад ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменилась: 8 декабря повстанческие силы в Сирии заявили о захвате Дамаска, а их главный противник — ключевой союзник Москвы Башар Асад — был вынужден бежать из страны. Еще более неожиданным стало последующее развитие событий: спустя несколько месяцев лидер победившей группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Ахмед аш-Шараа посетил сначала Москву, а затем и Вашингтон в статусе лидера Сирии. Журналисты RTVI узнали, как изменились позиции России на Ближнем Востоке и верно ли, что «Москва потеряла Дамаск».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сохранение военных баз РФ в Сирии

Как отмечают эксперты, сейчас России важнее всего удержать свои военные базы в Сирии. Речь идет о пункте ВМФ России в Тартусе и аэродроме Хмеймим, которые были получены в долгосрочную аренду при прежнем режиме. Эти объекты имеют стратегическое значение для России, являясь не только окном на Ближний Восток, но обеспечивают выход к Африке.

Для России сохранение присутствия в Тартусе и Хмеймиме являются мощным политическим ресурсом, который нельзя терять. Такое мнение в беседе с RTVI высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.

Эти базы становятся не инструментом давления, а аргументом в переговорах — символом того, что Москва все еще способна гарантировать хотя бы видимость стабильности.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН (цитата по RTVI)

Сам факт функционирования этих баз в Сирии является важным стабилизирующим элементом в регионе, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью RTVI прокомментировал правовой статус российских военных баз в Сирии.

Ранее новый глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани заявил, что все ранее подписанные с Россией соглашения временно приостановлены и в настоящее время проходят процедуру пересмотра.

По мнению Сухова, Москва осознает утрату былого влияния, но стремится остаться гарантом безопасности и сохранить роль посредника по ряду вопросов. Эксперт уточнил, что после октябрьского визита Аш-Шараа в Россию российские дипломаты взяли курс на многостороннее взаимодействие — Москва готова быть координатором в вопросах безопасности и инфраструктуры без вклада в экономику Сирии.

Какие страны готовы поддержать сохранение российских баз в Сирии

По оценке бывшего посла Израиля в России Аркадия Мил-Мана, Сирия более не выступает в роли стратегического союзника РФ, а ее новый лидер Ахмед Аш-Шараа взял курс на многовекторную внешнюю политику.

Эксперт обратил внимание, что новый глава Сирии, которого США ранее включали в список «особо опасных террористов», в этом году выступил на Генассамблее ООН и провел встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам аналитика, он стремится наладить отношения со всеми и не исключает возможности диалога даже с Израилем.

По словам турецкого политолога Керима Хаса, расстновка сил в Сирии остается обсуждаемой темой между РФ и Турцией, которая контролирует северную часть Сирии.

Как и в ситуации с Украиной, Анкара предлагает Москве свое посредничество, поскольку поддерживает тесные связи с новым руководством Сирии. Эксперт напомнил, что глава турецкого министерства иностранных дел и бывший руководитель службы безопасности Хакан Фидан сообщал, что Аш-Шараа тесно сотрудничал с турецкой разведкой преед свержением Асада.

В Москве рассчитывают, что Эрдоган сможет склонить Аш-Шараа к конструктивному решению по вопросу о российских военных базах. Как пояснил Керим Хас, сохранение этих объектов имеет для России стратегическое значение, поскольку «через них она может проецировать свою силу и на африканский континент».

Керим Хас заявил, что также Израиль рассматривает российские базы как инструмент сдерживания Турции и поддерживает возобновление российского патрулирования в южной Сирии.

И не только Израиль — я думаю, что на самом деле и некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, заинтересованы в том, чтобы Турция не установила в Сирии гиганское влияние.

Керим Хас
турецкий политолог (цитата по RTVI)

Эксперт считает, что влияние России в Сирии после ухода Асада вряд ли сохранится на прежнем уровне. Однако он считает, что достижение договоренности с новыми властями о сохранении российских военных баз станет для Москвы серьезным успехом. И шансы России добиться этого высоки.

Аркадий Мил-Ман подтверждает, что российские позиции в Сирии ослабли. Он связывает это с падением режима Асада, который Москва поддерживала.

При этом израильский аналитик также считает, что по вопросу российских военных баз Москве и Дамаску, вероятно, удастся достичь компромисса.

Сирийского режима в прежнем виде и в качестве стратегического союзника России уже не существует. Но Россия будет пытаться сделать все, чтобы удержать свои позиции в Сирии. А аш-Шараа, по всей вероятности, не возражает против этого.

Аркадий Мил-Ман
бывший посол Израиля в РФ, глава программы по изучению России в Институте исследований национальной безопасности (цитата по RTVI)

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — организация признана в России террористической и запрещена

