Что будет с военными базами России в Сирии

Ровно год назад ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменилась: 8 декабря повстанческие силы в Сирии заявили о захвате Дамаска, а их главный противник — ключевой союзник Москвы Башар Асад — был вынужден бежать из страны. Еще более неожиданным стало последующее развитие событий: спустя несколько месяцев лидер победившей группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Ахмед аш-Шараа посетил сначала Москву, а затем и Вашингтон в статусе лидера Сирии. Журналисты RTVI узнали, как изменились позиции России на Ближнем Востоке и верно ли, что «Москва потеряла Дамаск».