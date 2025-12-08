Что будет с военными базами России в Сирии

Сохранение военных баз РФ в Сирии
Как отмечают эксперты, сейчас России важнее всего удержать свои военные базы в Сирии. Речь идет о пункте ВМФ России в Тартусе и аэродроме Хмеймим, которые были получены в долгосрочную аренду при прежнем режиме. Эти объекты имеют стратегическое значение для России, являясь не только окном на Ближний Восток, но обеспечивают выход к Африке.
Для России сохранение присутствия в Тартусе и Хмеймиме являются мощным политическим ресурсом, который нельзя терять. Такое мнение в беседе с RTVI высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.
Эти базы становятся не инструментом давления, а аргументом в переговорах — символом того, что Москва все еще способна гарантировать хотя бы видимость стабильности.
Сам факт функционирования этих баз в Сирии является важным стабилизирующим элементом в регионе, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью RTVI прокомментировал правовой статус российских военных баз в Сирии.
Ранее новый глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани заявил, что все ранее подписанные с Россией соглашения временно приостановлены и в настоящее время проходят процедуру пересмотра.
По мнению Сухова, Москва осознает утрату былого влияния, но стремится остаться гарантом безопасности и сохранить роль посредника по ряду вопросов. Эксперт уточнил, что после октябрьского визита Аш-Шараа в Россию российские дипломаты взяли курс на многостороннее взаимодействие — Москва готова быть координатором в вопросах безопасности и инфраструктуры без вклада в экономику Сирии.
Какие страны готовы поддержать сохранение российских баз в Сирии
По оценке бывшего посла Израиля в России Аркадия Мил-Мана, Сирия более не выступает в роли стратегического союзника РФ, а ее новый лидер Ахмед Аш-Шараа взял курс на многовекторную внешнюю политику.
Эксперт обратил внимание, что новый глава Сирии, которого США ранее включали в список «особо опасных террористов», в этом году выступил на Генассамблее ООН и провел встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам аналитика, он стремится наладить отношения со всеми и не исключает возможности диалога даже с Израилем.
По словам турецкого политолога Керима Хаса, расстновка сил в Сирии остается обсуждаемой темой между РФ и Турцией, которая контролирует северную часть Сирии.
Как и в ситуации с Украиной, Анкара предлагает Москве свое посредничество, поскольку поддерживает тесные связи с новым руководством Сирии. Эксперт напомнил, что глава турецкого министерства иностранных дел и бывший руководитель службы безопасности Хакан Фидан сообщал, что Аш-Шараа тесно сотрудничал с турецкой разведкой преед свержением Асада.
В Москве рассчитывают, что Эрдоган сможет склонить Аш-Шараа к конструктивному решению по вопросу о российских военных базах. Как пояснил Керим Хас, сохранение этих объектов имеет для России стратегическое значение, поскольку «через них она может проецировать свою силу и на африканский континент».
Керим Хас заявил, что также Израиль рассматривает российские базы как инструмент сдерживания Турции и поддерживает возобновление российского патрулирования в южной Сирии.
И не только Израиль — я думаю, что на самом деле и некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, заинтересованы в том, чтобы Турция не установила в Сирии гиганское влияние.
Эксперт считает, что влияние России в Сирии после ухода Асада вряд ли сохранится на прежнем уровне. Однако он считает, что достижение договоренности с новыми властями о сохранении российских военных баз станет для Москвы серьезным успехом. И шансы России добиться этого высоки.
Аркадий Мил-Ман подтверждает, что российские позиции в Сирии ослабли. Он связывает это с падением режима Асада, который Москва поддерживала.
При этом израильский аналитик также считает, что по вопросу российских военных баз Москве и Дамаску, вероятно, удастся достичь компромисса.
Сирийского режима в прежнем виде и в качестве стратегического союзника России уже не существует. Но Россия будет пытаться сделать все, чтобы удержать свои позиции в Сирии. А аш-Шараа, по всей вероятности, не возражает против этого.
* «Хайят Тахрир аш-Шам» — организация признана в России террористической и запрещена