Глава Башкирии дал поручения по празднованию Нового года

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе дал поручения по празднованию Нового года, до которого осталось чуть больше 20 дней, всем ответственным министрам.

Источник: РИА "Новости"

— Ожидаем похолодания, что лёд появится и это даст возможность установить фигуры и ограждения изо льда. Арт-объекты, которые светятся, устанавливаются в Уфе и по городам, — отчиталась министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

— В условиях этой ситуации управляйте процессом, — поручил Радий Хабиров.

Также Глава республики поручил министру просвещения Ильдару Мавлетбердину контролировать вопросы проведения детских новогодних ёлок. Министр ответил, что Ёлка Главы РБ 25 декабря и муниципальные новогодние ёлки находятся в процессе подготовки.

Радий Хабиров также подчеркнул необходимость соблюдения норм безопасности проведения мероприятий. Министерству культуры руководитель региона напомнил про план новогодних мероприятий.