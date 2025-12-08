Глава Башкирии дал поручения по празднованию Нового года

— Ожидаем похолодания, что лёд появится и это даст возможность установить фигуры и ограждения изо льда. Арт-объекты, которые светятся, устанавливаются в Уфе и по городам, — отчиталась министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
— В условиях этой ситуации управляйте процессом, — поручил Радий Хабиров.
Также Глава республики поручил министру просвещения Ильдару Мавлетбердину контролировать вопросы проведения детских новогодних ёлок. Министр ответил, что Ёлка Главы РБ 25 декабря и муниципальные новогодние ёлки находятся в процессе подготовки.
Радий Хабиров также подчеркнул необходимость соблюдения норм безопасности проведения мероприятий. Министерству культуры руководитель региона напомнил про план новогодних мероприятий.