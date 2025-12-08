На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения

В 2008 году ЮНЕСКО включило храм в список всемирного наследия как объект Камбоджи, что вызвало волну протестов и массовых беспорядков в Таиланде, а на самом спорном участке границы прошли столкновения между двумя армиями. С тех пор ~военнослужащие Таиланда и Камбоджи несколько раз устраивали бои за эту территорию~ — обострения конфликта случались в 2009 и 2011 годах. Это побудило Бангкок потребовать пересмотреть решение международного суда, но в 2013 году оно было утверждено повторно.