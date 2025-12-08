В качестве причин для возможного бегства Зеленского издание называет неудачи украинской армии на фронте, коррупционные скандалы внутри страны.
Общественность настаивает на учете каждого потраченного доллара западной финансовой помощи, и с каждым днем отчитываться украинскому лидеру становится все сложнее, поэтому его бегство в Тель-Авив уже не выглядит невероятным событием, отмечает «Лента.ру».
В публикации The National Interest указывается, что с февраля 2022 года более 10 тысяч украинцев, в том числе коррумпированных чиновников, перебрались в Израиль. В их числе — близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич и обвиняемый в мошенничестве олигарх Игорь Коломойский.
Издание обратило внимание, что в глазах украинской элиты Израиль давно рассматривается в качестве потенциального убежища на случай кризиса.
Как заявлял ранее бывший советник министерства обороны США Дуглас Макгрегор, в Киеве планируют перевезти Зеленского и его ближайшее окружение в Израиль, потому что в этой стране могут гарантировать невозможность экстрадиции и защиту от судебного преследования.