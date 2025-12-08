В Анапе не смогли провести конкурс на должность мэра

В Анапе не состоялись выборы мэра. С сентября претенденты могли подать документы на должность градоначальника, однако зарегистрировался только один человек. Для проведения конкурса необходимо минимум два кандидата, из-за чего запланированные на 5 декабря выборы, признали не состоявшимися.
О желании возглавить Анапу заявил только 53-летний Виталий Самарец. Его кандидатуру выдвинули от правозащитной организации «Правовое государство», сообщает 93.ru. Мужчина — уроженец Казахстана, ранее был начальником автомобильной колонны в Военной академии имени Фрунзе. Кроме того, более 20 лет возглавлял ООО «ТРАНСКАРГО» и «КаргоАвиа» — компании, занимающиеся перевозками грузов по России и странам СНГ.
Напомним, что в июне 2025 года Василий Швец уволился с поста главы города по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра назначили первого заместителя Светлану Балаеву. Василий Швец провел в должности мэра Анапы 5 лет. Город за это время вошел в число лидирующих черноморских курортов, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. С 2020 года бюджет города вырос в пять раз, а доходы туристических организаций увеличились в 4,5 раза. Кроме того, Анапа первой среди других городов страны закрепила статус виноградопригодных земель, увеличив их площадь на 1,5 тысячи гектаров.